Водителям Башкирии рекомендуют воздержаться от загородных поездок

Один из первых снегопадов в республике стал причиной смертельных ДТП. Сразу несколько аварий с погибшими произошло в разных районах Башкортостана. Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям воздержаться от загородных поездок. В режиме повышенной готовности и спасатели, которые проводят массовые рейды на водоёмах, предупреждая об опасности тонкого льда.

44-й километр трассы Дюртюли – Нефтекамск. Легковушка столкнулась со встречной фурой. Водитель иномарки погибла до приезда скорой, шофёр большегруза – в больнице с тяжёлыми травмами. В Благоварском районе при столкновении двух внедорожников погибла женщина. А вот на дороге Давлеканово – Толбазы жертвами аварии стала супружеская пара. Во всех случаях водители не справились с управлением. В ГАИ рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

Кажется, что зима вновь пришла неожиданно, пусть и в середине декабря, но после долгого бесснежья и плюсовой температуры наконец наступили холода.

Этого вполне достаточно для того, чтобы выдержать вес одного человека. Однако спасатели замечают: всего сутки назад толщина льда на этом же участке была на пару сантиметров больше. Тем временем на льду водоёма вовсю дежурят рыбаки в поисках рыбы. Сотрудники Госкомитета по ЧС напоминают им о правилах безопасного поведения и раздают памятки.

Между тем выходные в республике обещают быть снежными и морозными. Возможны метель и заносы на дорогах, предупредили синоптики. Для своевременной уборки снега на региональных и межмуниципальных дорогах уже задействовали 360 единиц техники и использовали более двух тысяч тонн песка и соли.