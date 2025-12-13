Водителям Башкирии рекомендуют воздержаться от загородных поездок

Один из первых снегопадов в республике стал причиной смертельных ДТП. Сразу несколько аварий с погибшими произошло в разных районах Башкортостана. Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям воздержаться от загородных поездок. В режиме повышенной готовности и спасатели, которые проводят массовые рейды на водоёмах, предупреждая об опасности тонкого льда.
44-й километр трассы Дюртюли – Нефтекамск. Легковушка столкнулась со встречной фурой. Водитель иномарки погибла до приезда скорой, шофёр большегруза – в больнице с тяжёлыми травмами. В Благоварском районе при столкновении двух внедорожников погибла женщина. А вот на дороге Давлеканово – Толбазы жертвами аварии стала супружеская пара. Во всех случаях водители не справились с управлением. В ГАИ рекомендуют воздержаться от дальних поездок.
Кажется, что зима вновь пришла неожиданно, пусть и в середине декабря, но после долгого бесснежья и плюсовой температуры наконец наступили холода.
Этого вполне достаточно для того, чтобы выдержать вес одного человека. Однако спасатели замечают: всего сутки назад толщина льда на этом же участке была на пару сантиметров больше. Тем временем на льду водоёма вовсю дежурят рыбаки в поисках рыбы. Сотрудники Госкомитета по ЧС напоминают им о правилах безопасного поведения и раздают памятки.
Между тем выходные в республике обещают быть снежными и морозными. Возможны метель и заносы на дорогах, предупредили синоптики. Для своевременной уборки снега на региональных и межмуниципальных дорогах уже задействовали 360 единиц техники и использовали более двух тысяч тонн песка и соли.
Основная сложность, как и всегда, в уборке центральных улиц. Как говорят коммунальщики, мешают припаркованные машины. Судя по прогнозам, снегопады продлятся вплоть до Нового года. Так что теперь всем жителям республики можно уже окончательно перестраиваться на зимний режим.