Минздрав Башкирии назвал, кто чаще заболевает коронавирусом

«Мужчин умирает в два раза больше. Вылечившихся женщин статистически больше. Мужчины у нас в зоне риска. Из 14 умерших – 10 мужчин. Женщины крепче, меньше курят, меньше употребляют алкоголя. Это пока наша первая попытка аналитики. Можно сказать, что пациентки чаще болеют, но и чаще выздоравливают»

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ