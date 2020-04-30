Минздрав Башкирии назвал, кто чаще заболевает коронавирусом

Минздрав Башкирии предоставил аналитические данные, из которых следует, что коронавирусом в республике чаще заболевают пациенты в возрасте 50 лет. Цифры были озвучены на ежедневном брифинге в ведомстве. По словам замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, этот возраст может считать зоной риска. 

Из 766 инфицированных коронавирусом заболело больше женщин, чем мужчин - 62,3% и 37,7%, соответственно. Однако и выздоравливают женщины быстрее. Одной из причин этого Ирина Кононова назвала более здоровый образ жизни по сравнению с мужчинами.

«Мужчин умирает в два раза больше. Вылечившихся женщин статистически больше. Мужчины у нас в зоне риска. Из 14 умерших – 10 мужчин. Женщины крепче, меньше курят, меньше употребляют алкоголя. Это пока наша первая попытка аналитики. Можно сказать, что пациентки чаще болеют, но и чаще выздоравливают»

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ