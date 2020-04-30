Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Из-за карантина пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа. К данному выводу пришли британские ученые.

Эксперты выяснили, что данные меры способствовали развитию полезных привычек у населения. До распространения коронавируса в Британии после похода в туалет мыли руки всего 32% мужчин и 64% женщин. Теперь же 83% делают это регулярно.