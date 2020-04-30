В Башкирии рост безработицы с начала года составил 80%

Более 45 тысяч заявлений на госуслугу по поиску работы подали жители Башкортостана в апреле. Такие данные сообщила вице-премьер, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова. Это больше, чем планировало правительство, на 5 тысяч обращений, отметила она.
По данным статистики, в Башкортостане зарегистрировано 32 с половиной тысячи безработных. Рост с начала года почти на 80%. Минимальный размер пособия – 1700 и максимальный – 14 тысяч рублей. Сейчас потерявшим работу можно зарегистрироваться на сайте «Труд России».