В Башкирии рост безработицы с начала года составил 80%

30% у нас получат минималку, 38% – максимальное пособие, а между ними 30% получат между 1700 и 14000. Еще 2% – это бывшие предприниматели, и если они закроют официально свое дело, то тоже могут получить пособие, но оно будет минимальным.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан