В Башкирии рост безработицы с начала года составил 80%

Более 45 тысяч заявлений на госуслугу по поиску работы подали жители Башкортостана в апреле. Такие данные сообщила вице-премьер, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова. Это больше, чем планировало правительство, на 5 тысяч обращений, отметила она.

По данным статистики, в Башкортостане зарегистрировано 32 с половиной тысячи безработных. Рост с начала года почти на 80%. Минимальный размер пособия – 1700 и максимальный – 14 тысяч рублей. Сейчас потерявшим работу можно зарегистрироваться на сайте «Труд России».

30% у нас получат минималку, 38% – максимальное пособие, а между ними 30% получат между 1700 и 14000. Еще 2% – это бывшие предприниматели, и если они закроют официально свое дело, то тоже могут получить пособие, но оно будет минимальным.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан