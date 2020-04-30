«Всю ночь с ним разговаривал»: житель Уфы рассказал о дружбе со спасенным дятлом

Ангел-хранитель для дятла. В центре города пожилой консьерж спас от гибели редкую птицу, на которую напали вороны. После этого птенец настолько привязался к своему спасителю, что каждый раз прилетал к нему, как только видел Назира Нафикова на улице.

Такому соседству жильцы уфимской многоэтажки были откровенно удивлены. Вместе с консьержем в подъезде их встречал настоящий дятел. Оказалось, что Назир Нафиков случайно увидел его во дворе дома и в буквальном смысле спас от верной смерти. Ветеринарный врач с 15-летним стажем не смог пройти мимо беды пернатого.

Это случилось вот здесь, рядом. Вороны как раз тут сидели. Он сначала летал тут, ударился в дом, где стекло. Вороны увидели его и начали клевать. Я как раз на улице стоял, ворон прогнал, дятел без сознания лежал. Принес его на рабочее место и выходил. Назир Нафиков, консьерж

Очевидцами дружбы человека и дятла стали десятки жильцов. Многие, проходя мимо, доставали телефоны и снимали редкую птицу на камеру. Не удержалась и Алина Гилязова. Мимимишность видео зашкаливала, вспоминает девушка.

Меня удивило, что такая красивая птица сидит на плече спокойно. Я сначала подумала, что это ручная птица, может, он ее с собой из дома принёс. Дядя Назир спокойно сидит, работает, охраняет нас. А дятел сидит, спит, отдыхает, кушает. Он ему даже деревяшку принес, хлеб, воду принес. Очень тронула эта история. Алина Гилязова, жительница г. Уфы

Он вот здесь сидел. Я вот тут сидел, а он на меня смотрел. Всю ночь я с ним разговаривал. Потом он мне на плечо сел. Вместе с ним всю ночь сидели. Люди проходят, спрашивают: «Игрушка что ли?» Я говорю: «Нет, живой». Один мужчина спросил: «Это пингвин что ли?» Я говорю: «Какой пингвин, дятел это». Назир Нафиков, консьерж

Вылечив своего напарника, Назир Нафиков решил вернуть его в естественную среду обитания. Так что в памяти жильцов дятел останется лишь на отснятых видеороликах. Один кадр консьерж сделал и на свой старенький телефон. И пусть качество фото получилось не очень, мужчина уверен, что они еще обязательно увидятся.