«Всю ночь с ним разговаривал»: житель Уфы рассказал о дружбе со спасенным дятлом

Ангел-хранитель для дятла. В центре города пожилой консьерж спас от гибели редкую птицу, на которую напали вороны. После этого птенец настолько привязался к своему спасителю, что каждый раз прилетал к нему, как только видел Назира Нафикова на улице.
Такому соседству жильцы уфимской многоэтажки были откровенно удивлены. Вместе с консьержем в подъезде их встречал настоящий дятел. Оказалось, что Назир Нафиков случайно увидел его во дворе дома и в буквальном смысле спас от верной смерти. Ветеринарный врач с 15-летним стажем не смог пройти мимо беды пернатого.
Очевидцами дружбы человека и дятла стали десятки жильцов. Многие, проходя мимо, доставали телефоны и снимали редкую птицу на камеру. Не удержалась и Алина Гилязова. Мимимишность видео зашкаливала, вспоминает девушка.
Вылечив своего напарника, Назир Нафиков решил вернуть его в естественную среду обитания. Так что в памяти жильцов дятел останется лишь на отснятых видеороликах. Один кадр консьерж сделал и на свой старенький телефон. И пусть качество фото получилось не очень, мужчина уверен, что они еще обязательно увидятся.
В каменных джунглях Назир Нафиков спас птенца белоспинного дятла. Этот вид занесен в Красную книгу. И как бы охраннику ни хотелось оставить себе птицу, он не смог. Подлечил и выпустил птенца в лесополосе на берегу Уфимки. Но каждый раз, выйдя на улицу, мужчина непременно смотрит на деревья. Верит, что когда-нибудь снова встретит своего нового друга.