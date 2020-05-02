В Уфе пройдет репетиция парада военной техники

В Уфе пройдет репетиция парада военной техники. В связи с этим, будет перекрыто несколько участков улиц. Об этом сообщили в администрации Уфы.

5 мая с 10 утра до 12 часов ограничат движение транспорта по маршруту следования военной техники. Маршрут следующий: Аэропорт «Уфа» – автодорога Уфа-Аэропорт – ул. З.Валиди – ул. Цюрупы – ул. 50-летия Октября – проспект Октября – разворот на остановке «Горсовет» – проспект Октября – ул. 50-летия Октября – ул. Революционная – ул. Ленина – ул. Пушкина – Советская площадь. 4 мая с 22 часов до 10 утра 5 мая будет ограничено движение транспортных средств на Советской площади.

Администрация ГО город Уфа обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимому ограничению движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения. Пресс-служба администрации Уфы

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о решении перенести торжественное празднование Победы в этом году. Все из-за развития неблагополучной ситуации в стране. Новая дата пока не сообщалась.