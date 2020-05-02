В Башкирии за сутки подтвердилось почти 100 новых случаев Covid-19

В Башкирии за сутки подтвердилось 92 случая новой коронавирусной инфекции. По данным Минздрава РБ, в регионе всего зарегистрировано 935 фактов заражения. В течение почти уже двух недель новых летальных исходов в республике не было.

С выздоровлением выписаны еще 7 пациентов. Всего выздоровели 183 человека. На амбулаторном лечении находится 342 человека с легкой формой болезни.

В стационарах проходят лечение 396 пациентов. Среди них 190 человек находятся в удовлетворительном состоянии, в состоянии средней тяжести – 175 заболевших. У 31 человека состояние оценивается как тяжелое, из них 19 больных находится на ИВЛ.