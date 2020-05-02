В России продолжает расти количество заболевших коронавирусом

В России за сутки подтвердилось еще 9 623 случая заражения коронавирусом. Общее число больных в стране достигло 124 054. Напомним, в Башкирии за сутки подтверждено 92 факта инфицирования.

Количество выздоровевших в России, однако, тоже увеличивается. За сутки выписаны еще 1 793 человека. Всего выписаны 15 013 человек. Погибли в общей сложности за весь период 1 222 человека.

В Башкирии также отмечен рост выздоровлений. Сегодня общее число излечившихся от коронавируса достигло 183 человек. Число погибших не увеличивается уже около 2 недель.