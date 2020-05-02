В Башкирии при проверке охотников обнаружили 23 нарушения

Министерство природопользования и экологии Башкирии провели рейды. Проверено уже 295 охотников. В ходе проверки было обнаружено 23 нарушения, по которым составлены административные протоколы.

Основными нарушениями оказались охота без разрешения на добычу птиц и охота запрещенным способом на самцов уток – «с подхода». Об этом рассказали в пресс-службе министерства. Кроме того, в Краснокамском районе был обнаружен факт перевозки двух бобров, пойманных незаконно.

Нынешняя весенняя охота проводится в условиях пандемии коронавирусной инфекции в республике, что предъявляет повышенные требования как к сотрудникам федерального государственного охотничьего надзора Минэкологии РБ при проведении рейдовых мероприятий, так и к охотникам, которые обязаны соблюдать социальное дистанцирование при получении разрешений на добычу птиц и во время охоты.

Замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеб Егоров

Как уже сообщалось, весеннюю охоту разрешили, несмотря на ряд других запретов в республике. Однако разрешение было дано при условии соблюдения правил, предусмотренных Указом о повышенной готовности. Весенняя охота будет продолжаться до 4 мая.

Фото: Минэкологии РБ