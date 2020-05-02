В Башкирии при проверке охотников обнаружили 23 нарушения

Нынешняя весенняя охота проводится в условиях пандемии коронавирусной инфекции в республике, что предъявляет повышенные требования как к сотрудникам федерального государственного охотничьего надзора Минэкологии РБ при проведении рейдовых мероприятий, так и к охотникам, которые обязаны соблюдать социальное дистанцирование при получении разрешений на добычу птиц и во время охоты.

Замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеб Егоров