В Башкирии при проверке охотников обнаружили 23 нарушения

Министерство природопользования и экологии Башкирии провели рейды. Проверено уже 295 охотников. В ходе проверки было обнаружено 23 нарушения, по которым составлены административные протоколы.
Основными нарушениями оказались охота без разрешения на добычу птиц и охота запрещенным способом на самцов уток – «с подхода». Об этом рассказали в пресс-службе министерства. Кроме того, в Краснокамском районе был обнаружен факт перевозки двух бобров, пойманных незаконно.
Как уже сообщалось, весеннюю охоту разрешили, несмотря на ряд других запретов в республике. Однако разрешение было дано при условии соблюдения правил, предусмотренных Указом о повышенной готовности. Весенняя охота будет продолжаться до 4 мая.
Фото: Минэкологии РБ