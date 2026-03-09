В Уфе зооволонтёры спасли диких животных, пострадавших от охотников

Уфимские зооволонтёры спасли косулю, которую сбила машина. Когда ветеринары начали обследование, выяснилось: это далеко не первая травма животного, полученная от человека. Сейчас косуля проходит реабилитацию в центре спасения диких животных «Пин и Пуф». Там же выхаживают и других подопечных, некоторым из них уже не выжить без помощи человека. Об историях спасения и работе центра – в нашем сюжете.

Медосмотры – по предписанию ветеринара, который проверяет, как заживает передняя лапа. Её врачи буквально собирали, скрепляя между собой осколки кости. Поначалу думали: придётся ампутировать, но после более детального осмотра решили во что бы то ни стало сохранить конечность.

Все эти травмы животное получало, судя по всему, в разное время. Очевидно, что малыш едва не стал жертвой охотников, которые несколько раз его ранили, но догнать и добить не смогли. Спустя время животное попало под колёса машины. Водитель скрылся, а очевидцы обратились за помощью в центр реабилитации «Пин и Пуф».

Реабилитация займёт ещё несколько месяцев, но главное – животное будет жить. Что делать с ним дальше, решат уже после завершения лечения.

А вот этот беркут, по всей видимости, останется в центре навсегда. Его привезли из соседней Оренбургской области. У птицы перебито крыло. Хирурги сделали всё возможное: скрепили кости спицами, но летать птица уже не сможет. Король неба теперь навсегда привязан к земле. Опять же – постарались охотники.