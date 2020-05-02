Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для общепита на этапах течения пандемии

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для общепитов с учетом развития эпидемиологической ситуации. Документ опубликован под подписью Анны Поповой, руководителям Роспотребнадзора РФ. В рекомендациях описаны этапы и соответствующий им порядок ограничений или послаблений.

В итоге Роспотребнадзор выделил 4 этапа. Первый из них, режим ограничений, связанный с COVID-19, обязывает общепиты работать на вынос и осуществлять доставку продукции. Второй – переходный период, при котором начинается выход людей из массовой самоизоляции, - позволяет заведениям площадью не более 50 квадратных метров работать при условии установки в зале не больше пяти столов по 1-2 посадочных места за каждым.

Во втором случае также должно учитываться и расстояние между столами в один метр, не меньше. Массовые мероприятия в переходном периоде по-прежнему под запретом. Посуда должна быть одноразовой или многоразовой, но при условии обязательной дезинфекции.

Третий режим – режим стабилизации, при котором отмечается стойкая тенденция к снижению заболеваний коронавирусом в регионе и тенденция к снижению в стране. В заведениях уже могут быть разрешены не более 20 посадочных мест. Расстояние все еще останется метровым, а мероприятия могут быть разрешены, если между людьми остается свободное расстояние в 1 метр при посадке по 1-2 человека.

И последний – штатный режим – вводится при отсутствии заболеваний коронавирусом в регионе и стойкая тенденция к снижению заболевания в стране. В таком случае все общепиты могут вернуться к нормальной работе с соблюдением нормативных требований, обычных для общепитов. Однако, отмечено, что обеззараживание воздуха, работа персонала в масках и перчатках сохранятся на все указанных этапах.