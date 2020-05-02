Паводок в Уфе: затопило несколько участков и дорогу

Большая вода подступает. В Уфе уровень реки Белой вырос до 636 см, прибавив за минувшие сутки 8 см. Это привело к подтоплению еще нескольких участков.

В поселке Максимовка чрезвычайные службы откачивают воду с конца марта. Также откачка грунтовых вод организована в Инорсе. А в Затоне из-за подъема уровня реки затопило дорогу.

Повышение уровня половодье отмечается и в Иглинском районе. Паводок затруднил транспортное сообщение с деревней Пятилетка, в которой проживают 46 семей. Доставка продуктов и товаров первой необходимости в населенный пункт возможно только на моторной лодке.