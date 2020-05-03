В Уфе «сторожевой» кот защитил свою территорию от собаки

Забавное видео появилось на просторах социальных сетей. Очевидцы успели снять на камеру смелого «сторожевого» кота. Чёрно-белый пушистик героически защитил от собаки свою территорию.

На видеозаписи хорошо видно, как сначала пушистый пёс лает на кота. Долго усатый такого отношения к себе терпеть не стал и пошёл «в наступление». Не ожидав такого напора, собака спешит ретироваться, громко скуля.