В Башкирии будет введён особый «масочный» режим

С 4 мая в республике будет введён особый «масочный» режим. В общественных местах ношение защитных или медицинских масок станет обязательным. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала, когда надевать маску не обязательно.
Маску обязательно нужно будет надевать в магазинах, аптеках, общественном транспорте, больницах. Если человек находится один на улице, то маску можно не надевать. Главное в этот момент не контактировать с людьми, ведь они могут быть заражены коронавирусом.
Напомним, в Башкирии налажено производство защитных многоразовых масок. За сутки производится более 150 тысяч штук. Сам режим полной самоизоляции продлен в республике до 11 мая включительно.
Фото: Интернет.