В Башкирии будет введён особый «масочный» режим

С 4 мая в республике будет введён особый «масочный» режим . В общественных местах ношение защитных или медицинских масок станет обязательным. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала, когда надевать маску не обязательно.

Маску обязательно нужно будет надевать в магазинах, аптеках, общественном транспорте, больницах. Если человек находится один на улице, то маску можно не надевать. Главное в этот момент не контактировать с людьми, ведь они могут быть заражены коронавирусом.