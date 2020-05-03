Под Уфой продолжается возведение новой инфекционной больницы

В инфекционной больнице, что возводится под Уфой, начата внутренняя отделка первого корпуса, уже уложены чистые полы. Остальные корпуса, а их будет всего семь, находятся в процессе сборки из быстровозводимых сэндвич-панелей. На неделе был полностью завершен этап работ под землей.

Идет устройство наружных сетей и постоянной дороги-дублера, которая будет пролегать параллельно основной и отделена елями. На объекте трудятся около 400 человек круглосуточно, в несколько смен. Первый пациент поступит в новую инфекционную лечебницу 25 мая.