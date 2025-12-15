На трассе под Уфой легковушка столкнулась с фурой: есть пострадавшие

Сегодня, 15 декабря, в Дюртюлинском районе, недалеко от села Москово, произошло ДТП. В результате столкновения внедорожника «Kia Sportage» и фуры пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле.
Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оказали помощь 32-летней пассажирке и передали ее бригаде скорой помощи. Кроме того, специалисты обесточили автомобиль, отключив аккумуляторную батарею.
32-летний водитель и 30-летний пассажир также были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.