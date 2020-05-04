Названы самые вредные привычки во время самоизоляции

Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и ему, по идее, не плохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ.

Анатолий Устющев, иммунолог