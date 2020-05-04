Названы самые вредные привычки во время самоизоляции

Сейчас в России действует режим самоизоляции. Эксперты рассказали о самых вредных привычках в этот период. Иммунолог Анатолий Устющев и диетолог Александра Кириленко дали свои рекомендации.
Самое вредные привычки у населения во время самоизоляции - малоподвижный образ жизни, пагубный интерес к спиртному и переедание. Зачастую, люди "заедают" проблемы. Таким образом, люди со скрытыми хроническими заболеваниями открывают дорогу для их проявления.
Также среди вредных привычек диетолог выделила пагубный интерес к спиртному. В свою очередь, иммунолог Анатолий Устющев подчеркнул, что долгое сидение за компьютером очень влияет на здоровье человека.
По его словам, малоподвижный образ жизни увеличивает риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней.
Фото: Интернет.