Названы самые вредные привычки во время самоизоляции

Сейчас в России действует режим самоизоляции. Эксперты рассказали о самых вредных привычках в этот период. Иммунолог Анатолий Устющев и диетолог Александра Кириленко дали свои рекомендации.

Самое вредные привычки у населения во время самоизоляции - малоподвижный образ жизни, пагубный интерес к спиртному и переедание. Зачастую, люди "заедают" проблемы. Таким образом, люди со скрытыми хроническими заболеваниями открывают дорогу для их проявления.

Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции.

Александа Кириленко, диетолог

Также среди вредных привычек диетолог выделила пагубный интерес к спиртному. В свою очередь, иммунолог Анатолий Устющев подчеркнул, что долгое сидение за компьютером очень влияет на здоровье человека.

Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и ему, по идее, не плохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ.

Анатолий Устющев, иммунолог

По его словам, малоподвижный образ жизни увеличивает риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней.

Сколько бы вам ни было лет, пять раз в неделю вы должны потеть от физической нагрузки: зарядка, приседания, комплексные упражнения, кардионагрузки.

Анатолий Устющев, иммунолог

Фото: Интернет.