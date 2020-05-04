В России выявили 10581 новый случай заражения коронавирусом

Появились новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Количество зараженных коронавирусом в стране достигло 145 268 человек. Всего в РФ от COVID-19 скончались 1356 пациентов.

От коронавирусной инфекции за последние сутки скончались 76 человек. Также выявлен 10 581 новый случай заражения. За сутки от коронавируса вылечились 1456 человек (за всего – 18 095 ).

Всего в Башкортостане зафиксировано 1102 случая заражения COVID-19. Из них на поправку пошли 185 пациентов. К сожалению, скончались 14 человек.