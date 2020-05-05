Стало известно, для кого коронавирус особенно опасен

Люди, имеющие бронхиальную астму, намного тяжелее других переносят различные вирусные инфекции. Таким людям необходимо быть крайне аккуратными. Об этом изданию РИА Новости рассказал вакцинолог Евгений Тимаков.

Ежегодно в первый вторник мая проходит Международный астма-день. Его организовали для привлечения внимания населения к проблеме бронхиальной астмы.

Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус.

Евгений Тимаков, вакцинолог

Евгений Тимаков подчеркнул, астматикам нужно соблюдать режим самоизоляции. Также необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. Это поможет минимизировать риск заражения.

Фото: Интернет.