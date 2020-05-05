«Позвонили через неделю»: как найти работу в Башкирии во время коронавируса

На 80 процентов увеличилась безработица в Башкортостане с начала года – такие данные сообщила вице-премьер-министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. Свои требования выдвигают и профсоюзы: впервые в истории из-за коронавируса они не смогли выйти на демонстрации и шествия, но провели их в режиме онлайн. Что делать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации?

Коронавирус круто изменил жизнь бирянки Ольги Поповой, разделив ее на до и после всего за несколько дней. Она работала продавцом у частного предпринимателя, а теперь – на предприятии по производству семян. Говорит, что для нее стало шоком остаться без работы и без денег, но она не растерялась и быстро зарегистрировалась на сайте trudvsem.ru, где специалисты помогли найти новую работу. Уровень зарплаты тот же, а значит, глобально ничего не изменилось, радуется Ольга.

Зашла через Госуслуги на портал «Работа России», зарегистрировалась, зашла в личный кабинет, это было в марте. Потом мне вот позвонили через неделю-две, сказали, что есть работа в «Бирских семенах». Я, конечно, согласилась – работать же где-то надо. Ольга Попова

В Северном межрайонном центре занятости за сутки в среднем регистрируется по 70 заявлений от безработных. Каждое обращение обрабатывается инспекторами в удаленном режиме, затем в режиме межведомственного взаимодействия запрашиваются необходимые документы и определяется сумма социального пособия. Параллельно идет поиск новой работы для каждого соискателя. По району уровень зарплат – от 15 тысяч рублей.

На сегодняшний момент мы очень активно работаем с сельхозпредприятиями, так как у них сейчас сезонная работа. У них есть заявки на механизаторов, на рабочих, другие отрасли сейчас, как правило, стоят. У нас есть ограниченный список по предприятиям, которые работают. Алексей Ахметзянов, директор Северного межрайонного центра занятости

По данным Правительства Башкортостана, с начала года рост по безработице в республике составил 80%. По данным статистики, в республике зарегистрировано 32 с половиной тысячи безработных. Активнее всего жители пользуются сайтом trudvsem.ru – подано более 45 тысяч заявлений. Это больше на 5 тысяч обращений, чем планировало правительство. Минимальный размер пособия – 1 700 рублей и максимальный – 14 000 рублей. Также жители обращаются непосредственно в службы занятости и в МФЦ.

30% у нас получат минималку, 38% – максимальное пособие, а между ними 30% – это те, кто получит расчетное пособие между 1 725 и почти 14 000 – максимальное пособие. Еще есть те, кто раньше был индивидуальными предпринимателями, они тоже имеют право, если они закроют регистрацию ИП, получить пособие. Но оно будет минимальным. Ленара Иванова, заместитель Премьер-министра Правительства - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Ситуацию мониторят и в республиканской Федерации профсоюзов. Требования о защите прав трудящихся озвучили и на первой в истории онлайн-демонстрации, которая прошла по всей стране от Владивостока и до Калининграда. В Федерации профсоюзов ожидают поддержки со стороны государства.