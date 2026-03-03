Жителям Башкирии рассказали, как работает Платформа обратной связи через «Госуслуги»

Башкортостан вошёл в пятёрку лучших регионов России по внедрению Платформы обратной связи. Это система, через которую жители могут напрямую обращаться в органы власти, управляющие компании, учреждения просто через специальное приложение «Госуслуг». В прошлом году через платформу поступило больше 250 тысяч обращений – почти в три раза больше, чем годом ранее. Как работает этот механизм и почему люди в него поверили?

Без очередей и бумажной волокиты: любой может написать, и его услышат, главное – быть пользователем портала «Госуслуги». Каждый вопрос, комментарий или жалоба из соцсетей стекаются сюда, в Центр управления республикой. По словам сотрудницы ЦУРа Ирины Даяновой, за сутки они обрабатывают около 500 обращений, перенаправляя их в профильные ведомства или чиновникам на местах, ответственным за исполнение.

Так, например, было и в минувшем январе. В микрорайоне Яркий жители одного из домов пожаловались на плохое отопление: в морозы температура в квартирах опускалась до +12. Жильцы попросили разобраться в ситуации, написав обращение в сервисе «Госуслуги.Решаем вместе». Моментально была выстроена цепочка: ЦУР – администрация района – управляющая компания.

В доме, как выяснилось, вышли из строя котлы: сломались теплообменники, расположенные на крыше здания. В управляющей компании рассказали, что заказали новое оборудование, проблему решили.

Конечно, это лишь один из примеров. Платформа обратной связи работает в Башкортостане с 2021 года. Жители региона активно используют электронную систему для обращений в организации и учреждения. Только за прошлый год поступило более 250 тысяч сообщений, что почти в три раза больше, чем в 2024 году.