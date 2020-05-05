В Башкирии пьяный отец забрал дочь у жены и устроил гонки с гаишниками

В минувшие выходные сотрудникам ГИБДД Стерлитамака было не до отдыха. Прямо во время рейда с участием руководителя подразделения полицейским попался пьяный водитель, за которым пришлось устроить погоню. В салоне "десятки" в это время сидела перепуганная девочка.

На одном из перекрестков гонщик все-таки ударил по тормозам. Стражи порядка с первой секунды определили, что мужчина за рулем сильно пьян. На заднем сиденье автомобиля, как выяснилось, сидела его родная дочь. Вместе с ней нарушителю пришлось ехать в отдел полиции.

В ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет прав на управление автомобилем. Ранее он уже был остановлен за пьяное вождение, что подразумевает лишение водительского удостоверения. Этот вечер тоже начался с пьянки.

Задержанный пояснил, что пару часов назад, находясь в деревне, сильно поругался со своей женой. После этого он схватил дочь, посадил ее в автомобиль и повез в город. После освидетельствования на водителя было возбуждено уголовное дело, его пришлось арестовать, но тут выяснилось, что ребенка в городе забрать некому. источник bash.news в правоохранительных органах

Так пьяный нарушитель добавил проблем стерлитамакским полицейским. Просто так отправить домой маленькую девочку они не могли - за детьми должен приезжать сопровождающий. Наш собеседник рассказал, что задержанный кое-как выговорил примерный адрес сестры, которая живет в "старом" районе Стерлитамака. Правда, он забыл номер квартиры и конкретный подъезд.