В Уфе опровергли введение военного режима из-за коронавируса

3 мая на личной странице в социальной сети общественника Чекмагушевского района Руслана Нуртдинова появилась запись о введении в Уфе режима военного положения. Оказалось, аккаунт общественного деятеля был взломан злоумышленниками. Сообщение о режиме ЧС не имеет никакого отношения к действительности.

В сообщении говорилось, что воинскую часть под Уфой переведут в боевую готовность. В крупных городах республики подключат солдат к патрулированию улиц. На самом деле, такие меры не планируется применять ни в одном из городов Башкирии.

Руслан Нуртдинов сразу обратился в правоохранительные органы. Уже на следующий день доступ к аккаунту был восстановлен, а сообщение удалено. Скорее всего найти злоумышленников окажется затруднительным.