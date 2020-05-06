В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек

Еще 24 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на территории Башкирии. Такие данные опубликованы на сайте оперативного штаба. Общее количество заболевших в республике составило 1160.
Как сообщается на сайте оперштаба, за сутки 4 пациентам удалось излечиться от новой коронавирусной инфекции. Число скончавшихся остается неизменным – 14 человек. Более подробные данные Минздав Башкирии озвучит позже. Ежедневную обновленную информацию о том, как развивается пандемия в мире, и в России частности, можно посмотреть тут.
Всего в России 165 929 зараженных. Выздоровело - 21 327, умерло - 1 462.