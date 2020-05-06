В Башкирии стали известны подробности смерти экстремала, перевернувшегося на каяке

1 мая на реке Малый Инзер было обнаружено тело мужчины. Турист сплавлялся на одноместном каяке, но не справился с управлением. Стала известна личность погибшего.
Несчастным оказался Ялил К., который отправился с друзьями на ежегодный сплав. В день путешествия течение реки было бурным, поэтому турист не смог справиться с каяком сам и перевернулся. Мужчина был привязан к лодке страховочной веревкой, которая и не дала всплыть погибшему.
Тело Ялила вытащили у деревни Реветь. Сам парень был жителем Сибая, много путешествовал и занимался фотографией. К сожалению, у спасателей не было шанса спасти Ялила.
Фото: Соцсети.