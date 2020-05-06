Стало известно, сколько вахтовиков из Чаяндинского месторождения заражены COVID-19

В Якутии на Чаяндинском месторождении возникла вспышка коронавируса. У всех рабочих были взяты первичные и повторные анализы — из 7,5 тысяч тестов готовы уже 5 тысяч. Только 246 анализов показали наличие коронавируса.

Глава региона Айсен Николаев сообщил, как себя чувствуют заболевшие вахтовики. 95% пациентов с подтвержденным диагнозом не имеют симптомов болезни. Рабочие проходят амбулаторное лечение в мобильном госпитале на месторождении.

Напомним, что Башкирия стала первым регионом, который занялся вывозом вахтовиков на родину. Около 1800 жителей республики работали на месторождении. Всех привезенных рабочих поместили на 21-дневный карантин в обсерватор с медицинскими обследованием.