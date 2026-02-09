Башкирская компания отправила нефтегазовое оборудование на месторождения Алжира

Башкирская компания «ОЙЛТИММАШ» отправила в Алжирскую Народную Демократическую Республику нефтегазовое оборудование. Оно предназначено для добычи, качественной подготовки и точных замеров природного топлива.

Обновление оборудования на месторождениях Алжира осуществляется в рамках Декларации об углубленном стратегическом партнерстве, подписанной в 2023 году. Для башкирской компании это не первая поставка за рубеж: ранее они уже отправляли нефтегазовые сепараторы в Египет и Объединенные Арабские Эмираты.