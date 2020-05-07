Медики не исключают возможность второй волны коронавируса

В мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. О возможности двух новых волн пандемии COVID-19 заявил глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. По его словам, коронавирус будет распространяться до тех пор, пока им не переболеют 60-70% населения.
Эксперт отметил, что некоторые ученые считают возможной третью волну коронавируса. Также он заявил, что дистанция должна быть неотъемлемой частью повседневной жизни.
Количество заболевших коронавирусом в мире достигло отметки в 3,7 млн человек. Их них на поправку пошли 1,2 млн пациентов. К сожалению, 259 тысяч человек скончались.