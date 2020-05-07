Медики не исключают возможность второй волны коронавируса

В мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. О возможности двух новых волн пандемии COVID-19 заявил глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. По его словам, коронавирус будет распространяться до тех пор, пока им не переболеют 60-70% населения.

Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна. Лотар Вилер, глава немецкого Института Роберта Коха

Эксперт отметил, что некоторые ученые считают возможной третью волну коронавируса. Также он заявил, что дистанция должна быть неотъемлемой частью повседневной жизни.