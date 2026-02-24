В Уфе прошёл второй «Зимний морской бал»

В башкирской столице прошёл второй «Зимний морской бал». Организаторами мероприятия выступили Уфимский филиал Волжского университета водного транспорта, Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, Госфонд поддержки участников СВО и Морское собрание Башкортостана.

Курсанты, кадеты школ и воспитанники военно-патриотических клубов станцевали перед гостями вальс и спели популярные морские песни. Главной целью мероприятия стало патриотическое воспитание молодёжи и укрепление традиций военно-морского и речного флота России.