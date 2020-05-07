Роскачество: меньше половины фитнес-браслетов работают правильно

Только меньше половины фитнес-браслетов правильно показывают пройденную дистанцию. Лучше всего они справляются с подсчётом шагов при беге. Об этом сообщает Роскачество.
Роскачеством было протестировано 10 моделей шести брендов фитнес-браслетов. Только четыре браслета правильно подсчитали количество шагов. Лучше всего браслеты подсчитали количество шагов при беге, хуже – шаги во время обычной ходьбы. Самая большая погрешность во время подсчёта у часов возникла при повседневной активности
Специалисты заметили, что фитнес-браслеты засчитывали за шаги движение запястья во время работы за компьютером. Что касается подсчёта сердечного ритма, то только один браслет подсчитала его правильно. Во время смены темпа многие браслеты вообще перестают считать шаги, поэтому специалисты рекомендуют выбирать модели с GPS-сенсором.
По информации Роскачества, фитнес-браслеты проигрывают смарт-часам по своему функционалу. Также они сделаны из менее качественных материалов, что делает их дешевле и привлекательнее для покупателей.