Роскачество: меньше половины фитнес-браслетов работают правильно

Специалисты заметили, что фитнес-браслеты засчитывали за шаги движение запястья во время работы за компьютером. Что касается подсчёта сердечного ритма, то только один браслет подсчитала его правильно. Во время смены темпа многие браслеты вообще перестают считать шаги, поэтому специалисты рекомендуют выбирать модели с GPS-сенсором.