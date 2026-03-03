В Уфе работают над созданием анимационного фильма о Петрушке

Знаменитый озорник и весельчак Петрушка готовится покорить большие киноэкраны. Студия «Муха» при поддержке «Союзмультфильма» и Фонда кино работает над полнометражным анимационным фильмом о любимом народном герое. Работа над проектом идёт уже три года, и сейчас художники создают окончательные образы персонажей. Над каждой деталью – от кокошника до кончиков башмаков – мастера трудятся с ювелирной точностью. Каким будет новый Петрушка?

Мольберты уступили место мониторам, а масло – пикселям. В киностудии «Муха» кипит работа над финальным обликом Петрушки. Трёхлетний путь от идеи до детальной прорисовки вышел на решающий этап: сейчас мастера создают те самые мелочи, которые заставят зрителя поверить в старого знакомого с нового экрана.

Но одной картинки мало: чтобы Петрушка ожил, нужна крепкая история. Автор сценария Олег Батухтин признаётся: переносить фольклорного героя в полный метр – задача со звёздочкой. Нужно сохранить его хулиганский характер, сатирическую суть, но сделать историю понятной и интересной для современных детей и их родителей.

Проект поддержан Фондом кино, что говорит о высоком уровне доверия и значимости ленты. Создание полнометражной анимации сегодня – это сложный технологический процесс, сравнимый со строительством дома, отмечают продюсеры.