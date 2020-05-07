В России появилась система отслеживания соблюдения масочного режима и социальной дистанции

Власти нескольких регионов подготовили техническое оснащение, которое позволить контролировать соблюдение правил безопасности. К ним относятся: социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция помещений при снятии режима самоизоляции.
Система видеоанализа позволит распознавать силуэт человека. Вся информация в режиме реального времени будет поступать в систему, которая, в свою очередь, анализирует эту информацию. Доступ к этим данным будет только у уполномоченных органов.
Режим самоизоляции будет поэтапно сниматься. Одним из условий станет установка видеокамер, которые будут подключаться к единой системе наблюдения. Так органы управления будут следить за соблюдением всех правил.