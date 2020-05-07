В Башкирии скончался врач, работавший в больнице на карантине

Сегодня, 7 мая, прошёл онлайн-брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Спикеры собрания ответили на самые волнующие вопросы жителей Башкирии, связанные с COVID-19. Так, стало известно, что один из медиков Белебеевской ЦРБ скончался.
В Минздраве республики прокомментировали смерть медицинского работника. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова подтвердила данный случай и принесла искренние соболезнование семье погибшего. Смерть врача никак не связана с коронавирусом.
По данным на 7 мая в Башкирии зарегистрировано 1243 случая заболевания коронавирусом. Полностью выздоровел уже 361 пациент. У многих зараженных COVID-19 болезнь проходит в лёгкой форме без осложнений.
Фото: Интернет.