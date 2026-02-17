В Башкирии врачи рассказали аллергикам, как подготовиться к сезону цветения

Весна уже не за горами, а это значит, что совсем скоро начнется сезон цветения. Для миллионов россиян это не повод для радости, а настоящее испытание. Насморк, резь в глазах, чихание – классические симптомы аллергии. Врачи предупреждают: готовить организм нужно уже сейчас. Когда лучше начинать прием лекарств и где можно найти препараты, созданные по индивидуальным рецептам?

Середина февраля. За окном еще сугробы, но для врачей-аллергологов весенний сезон уже открыт. Ошибка многих пациентов – ждать первых листьев на деревьях и только потом бежать в аптеку. Специалисты предупреждают: это поздно. Лечение нужно начинать уже сейчас, чтобы к моменту цветения организм встретил пыльцу во всеоружии.

Получив рецепт, многие отправляются в обычные аптеки, но иногда стандартного препарата там не оказывается в наличии либо он выпускается в неподходящей форме, например, в таблетках, которые нельзя дать ребенку. В этом случае на помощь приходят рецептурно-производственные отделы – специальные лаборатории.

В стенах этого предприятия не просто продают готовые лекарства, но и создают их с нуля. Всего здесь изготавливают более 300 видов различных препаратов. Провизоры работают по старинным и современным рецептам, контролируя каждый этап.

Если у большинства людей аллергия бывает только весной, когда все цветет, то Екатерина Потапенко с детства мучается от нее круглый год. Каждый день начинается одинаково – с таблетки от аллергии. Чтобы лекарства всегда были под рукой, она закупается ими заранее.