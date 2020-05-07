В России перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Оформить сертификат можно будет после снятие режима самоизоляции, но не раньше, чем 15 мая. Использовать ваучер можно в течение трёх лет с даты первоначального рейса. Это предложение распространяется на пассажиров с датой вылета и/из Китая с 18.02. 2020, также на внутренние рейсы с 18.03.2020 и на вылеты в/из других стран с 5.03.2020.