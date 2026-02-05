Жители Башкирии могут бесплатно отдохнуть с детьми в санаториях

Дети и их родители могут бесплатно пройти курс оздоровления в санаториях Башкортостана. В республике действует программа «Мать и дитя». Путёвки рассчитаны на оздоровление ребёнка, но и его сопровождающий также получает необходимую санаторную помощь. Для каждого будет разработана индивидуальная программа реабилитации.

Для ребёнка это как игра или мультфильм: малыш даже не осознаёт, что так проходит нейромышечная реабилитация. Сенсор считывает движения, через виртуальную среду создаются необходимые для ребёнка упражнения.

Санаторий «Акбузат» ориентирован именно на медицинскую реабилитацию. Чаще всего лечение здесь проходят дети, имеющие заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата или нарушения поведения.

В республике 11 санаториев принимают на оздоровление детей. У каждого свой профиль: заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, нервной системы, аллергологии и кожных болезней. Попасть на оздоровление в учреждения можно по программе «Мать и дитя».