Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до конца мая

Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции до 31 мая. До этого срока все ограничительные меры действуют в обычном режиме. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

В Подмосковье до 31 мая будут действовать введённые ранее ограничительные меры. Люди старше 65 лет должны строго соблюдать режим самоизоляции. Также и те, у которых есть заболевания, повышающие риск неблагоприятного исхода. Режим соблюдается по месту проживания и в садовых домах.