Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до конца мая

Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции до 31 мая. До этого срока все ограничительные меры действуют в обычном режиме. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
В Подмосковье до 31 мая будут действовать введённые ранее ограничительные меры. Люди старше 65 лет должны строго соблюдать режим самоизоляции. Также и те, у которых есть заболевания, повышающие риск неблагоприятного исхода. Режим соблюдается по месту проживания и в садовых домах.
Жителям Подмосковья нужно оставаться дома за исключением нескольких пунктов. Это: обращение в больницу, путь на работу, в ближайший магазин, выгул домашних животных, вынос мусора в 100 метрах от своего дома. В Московской области до конца месяца отменены все массовые мероприятия, закрыты салоны красоты, рестораны. В столице обязательно ношение маски и перчаток. За нарушение правил грозит штраф. Разрешение на работу получили пока строительные и промышленные предприятия.