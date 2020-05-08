В Башкирии районный чиновник болен коронавирусом

Сотрудник администрации Татышлинского района болен коронавирусом. Эту информацию подтвердил глава района Рушан Гараев в соцсетях. Пока не было подтвержденных результатов теста, информацию не публиковали.
Администрация района находится на жёстком карантине. Также на карантин переведен весь административный корпус ЦРБ. Глава района отметил, что будут проведены все необходимые меры по борьбе с COVID-19.
По последним данным на 7 мая в Башкирии зарегистрированы 1243 случая коронавирусной инфекции. 361 пациент уже полностью вылечился. Многие заболевшие коронавирусом переносят болезнь в легкой форме без симптомов.
Фото: Интернет.