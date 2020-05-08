В Башкирии районный чиновник болен коронавирусом

Факты заболевания коронавирусом в Татышлинском районе, в том числе и в администрации района, подтверждаю. Без достоверных подтверждений информацию не публиковали. На сегодняшний день администрация района находится на карантине, также на карантинный режим переведен административный корпус Центральной районной больницы.

Рушан Гараев, глава Татышлинского района