В Башкирии более 220 компаний внедрили бережливое производство

Более 220 компаний Башкортостана внедрили инструменты бережливого производства. В прошлом году к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились свыше 40 организаций. С момента запуска экономический эффект составил пять миллиардов рублей. Так, на одном из уфимских предприятий, на котором производят современное оборудование для нефтяной и газовой промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и других сфер, тоже переходят к тому, чтобы быстрее и качественнее выпускать продукцию.
С ювелирной точностью специалисты с помощью станков с числовым программным управлением монтируют печатные узлы, то есть устанавливают и припаивают микросхемы на плату. Главное – соблюдать все инструкции.
Затем платы поступают в руки специалистов: они дорабатывают, а после передают в отдел контроля качества. Там уже тестируют в разных условиях и не только с помощью микроскопа ищут дефекты и трещины. Любое изделие на каждом этапе внимательно проверяют.
Именно так в одном из предприятий Уфы производят промышленные контроллеры. Иными словами, это портативный промышленный компьютер, с помощью которого можно открывать задвижки на трубе, регулировать температуру и давление, причём не отходя от пульта управления.
Продукция полностью отечественная. Устройства пользуются спросом у российских нефтяных и газовых предприятий, а также в сельском хозяйстве, ЖКХ, пищевой отрасли, энергетике, металлургии. Изделия помогают автоматизировать все процессы не только на заводах.
С тех времён такие изделия заменяют ранее стоявшие зарубежные детали. Люди, которые создавали предприятие, изначально сделали всё, чтобы производство было бережливым, но прогресс не стоит на месте. Поэтому в компании решили присоединиться к проекту и улучшить технологические процессы с сентября прошлого года.
Пока продукция востребована внутри России. Представители компании планируют продавать изделия и в странах ближнего Зарубежья, а благодаря бережливому производству выпускать ещё больше.