В Башкирии более 220 компаний внедрили бережливое производство

Более 220 компаний Башкортостана внедрили инструменты бережливого производства. В прошлом году к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились свыше 40 организаций. С момента запуска экономический эффект составил пять миллиардов рублей. Так, на одном из уфимских предприятий, на котором производят современное оборудование для нефтяной и газовой промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и других сфер, тоже переходят к тому, чтобы быстрее и качественнее выпускать продукцию.

С ювелирной точностью специалисты с помощью станков с числовым программным управлением монтируют печатные узлы, то есть устанавливают и припаивают микросхемы на плату. Главное – соблюдать все инструкции.

Весь цикл, скажем, около пяти минут, и изделие уже готово с нашей линии. Уникальность нашего предприятия в том, что мы используем определённый форм-фактор, который подходит для всех видов наших изделий. Это одна форма, разные наполнения, и благодаря этому мы уменьшаем цикл производства. Александр Гарифуллин, инженер-технолог предприятия

Затем платы поступают в руки специалистов: они дорабатывают, а после передают в отдел контроля качества. Там уже тестируют в разных условиях и не только с помощью микроскопа ищут дефекты и трещины. Любое изделие на каждом этапе внимательно проверяют.

Да, бывает от -50 до +60 градусов, но бывает по-разному. Это зависит уже от конструкторов, разработчиков, как они это разработают. Екатерина Абдуллина, главный специалист по качеству

Именно так в одном из предприятий Уфы производят промышленные контроллеры. Иными словами, это портативный промышленный компьютер, с помощью которого можно открывать задвижки на трубе, регулировать температуру и давление, причём не отходя от пульта управления.

Продукция полностью отечественная. Устройства пользуются спросом у российских нефтяных и газовых предприятий, а также в сельском хозяйстве, ЖКХ, пищевой отрасли, энергетике, металлургии. Изделия помогают автоматизировать все процессы не только на заводах.

Если случилась авария на производственной площадке или вышел из строя какой-то узел оборудования, контроллер это видит, оповещает и проверяет те или иные меры для устранения аварии. Уникальность в том, что это полностью российская разработка. Мы занимаемся уже с 2016 года. Рушан Усманов, коммерческий директор компании

С тех времён такие изделия заменяют ранее стоявшие зарубежные детали. Люди, которые создавали предприятие, изначально сделали всё, чтобы производство было бережливым, но прогресс не стоит на месте. Поэтому в компании решили присоединиться к проекту и улучшить технологические процессы с сентября прошлого года.

Процесс улучшения получается, внедрение бережливого производства на каждом участке 5С. Регламенты прорабатываются для каждого рабочего места. Сократили мы, получается, время на производительность трудозатратного времени на каждое изделие. Наша основная задача – сократить сроки производственных процессов. Денис Набокин, директор компании по производству