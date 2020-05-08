Стало известно, когда возобновятся международные авиарейсы из России

Международные рейсы из России в лучшем случае возобновятся в сентябре. В худшем – к концу года. Последствия коронавируса на авиакомпаниях будут ощущаться ещё несколько лет.

По пессимистичному сценарию международные воздушные линии восстановят свою работу только к концу этого года. По благоприятному сценарию это произойдёт в сентябре. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в мире и в России.