Стало известно, когда возобновятся международные авиарейсы из России

Международные рейсы из России в лучшем случае возобновятся в сентябре. В худшем – к концу года. Последствия коронавируса на авиакомпаниях будут ощущаться ещё несколько лет.
По пессимистичному сценарию международные воздушные линии восстановят свою работу только к концу этого года. По благоприятному сценарию это произойдёт в сентябре. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в мире и в России.
На фоне эпидемии Россия прекратила авиасообщение с другими странами ещё 27 марта. Исключение составляют только вывозные, гуманитарные, санитарные, почтовые рейсы. Внутренние рейсы были также сокращены из-за падения спроса.