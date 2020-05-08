В Башкирии количество больных коронавирусом достигло 1300 человек

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку как в Башкирии, так и в стране. Так, по состоянию на 8 мая, в республике зарегистрировано 1 332 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 89 случаев больше, чем было сутками ранее.
Также за сутки улучшилась ситуация с выпиской выздоровевших пациентов. Излечиться от коронавируса удалось еще 72 инфицированным. Количество смертей которую неделю остается неизменным - 14 человек стали жертвами новой болезни.
Всего в стране 187 859 случаев заражения (+10 669). Выздоровело - 26 608, умерло - 1 723.