В Башкирии количество больных коронавирусом достигло 1300 человек

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку как в Башкирии, так и в стране. Так, по состоянию на 8 мая, в республике зарегистрировано 1 332 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 89 случаев больше, чем было сутками ранее.