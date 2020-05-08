СМИ: в Минобразования Башкирии нашли больных коронавирусом

В Министерстве образования Башкирии зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Об этом изданию "Медиакорсеть" сообщил информированный источник близко знакомый с ситуацией. По его данным, все сотрудники ведомства экстренно сдают анализы на Covid-19.
В Минобре подтвердил наличие коронавируса у работников ведомства. Там заявили, что здание министерства ждет тщательная дезинфекция и санобработка. Отмечается, что большая часть сотрудников ведомства уже с апреля работают дистанционно, однако четыре десятка человека ходили на работу.
По данным издания "Медиакорсеть", у двух начальников отделов ведомства тесты на COVID-19 дали положительные результаты. Точное количество зараженных министерстве не сообщили.