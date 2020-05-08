СМИ: в Минобразования Башкирии нашли больных коронавирусом

Информация меняется почти каждую минуту. Действительно, к нашему большому сожалению, в минобразования есть подтвержденные случаи коронавируса. В настоящее время все сотрудники, которые не переведены на дистанционную работу, сдали и сдают анализы. В ближайшее время в ведомстве пройдет тщательная дезинфекция. Важно понимать, что весь персонал не контактировал ни с обучающимися, ни с педагогами.

пресс-служба Минобра РБ