СМИ: в Минобразования Башкирии нашли больных коронавирусом

В Министерстве образования Башкирии зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Об этом изданию "Медиакорсеть" сообщил информированный источник близко знакомый с ситуацией. По его данным, все сотрудники ведомства экстренно сдают анализы на Covid-19.

В Минобре подтвердил наличие коронавируса у работников ведомства. Там заявили, что здание министерства ждет тщательная дезинфекция и санобработка. Отмечается, что большая часть сотрудников ведомства уже с апреля работают дистанционно, однако четыре десятка человека ходили на работу. 

Информация меняется почти каждую минуту. Действительно, к нашему большому сожалению, в минобразования есть подтвержденные случаи коронавируса. В настоящее время все сотрудники, которые не переведены на дистанционную работу, сдали и сдают анализы. В ближайшее время в ведомстве пройдет тщательная дезинфекция. Важно понимать, что весь персонал не контактировал ни с обучающимися, ни с педагогами.

пресс-служба Минобра РБ

По данным издания "Медиакорсеть", у двух начальников отделов ведомства тесты на COVID-19 дали положительные результаты. Точное количество зараженных министерстве не сообщили.