В Башкирии подвели итоги работы СМИ за 2025 год

Расширение влияния СМИ – одна из ключевых задач на 2026 год. Сегодня в Уфе подвели итоги работы средств массовой информации Башкортостана за прошлый год. На коллегии был отмечено, что в условиях продолжающейся информационной войны профессиональные выверенные действия в медиапространстве остаются важнейшей задачей.