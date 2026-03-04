В Башкирии подвели итоги работы СМИ за 2025 год

Расширение влияния СМИ – одна из ключевых задач на 2026 год. Сегодня в Уфе подвели итоги работы средств массовой информации Башкортостана за прошлый год. На коллегии был отмечено, что в условиях продолжающейся информационной войны профессиональные выверенные действия в медиапространстве остаются важнейшей задачей.
Минувший год выдался насыщенным, потребовал ответственной и интенсивной работы. Представители региональных изданий освещали события федерального, международного уровней, работали с темами противодействия кибермошенничеству, борьбы с фейкньюс, терроризмом и экстремизмом.