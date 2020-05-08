Стало известно, почему нельзя оставлять чеки после покупок на кассе

После завершения покупки чеки в магазинах лучше выкидывать или забирать с собой. В противном случае можно лишиться денег. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт Иван Соловьёв.

Большинство из нас оставляют чеки на кассах в магазинах, или выкидывают их в коробки и урны прямо там же. Лишь небольшая доля людей, которые знают что-то о финансовой безопасности, берут чеки с собой и выкидывают их уже где-то дома или на работе. Но во всех этих случаях есть риск хищения денег мошенниками.