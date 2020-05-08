Протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на COVID-19

Протоиерей Дмитрий Смирнов находится в больнице с симптомами коронавируса. Диагноз пока не подтвердился, окружение священника не даёт комментариев. Состояние Смирнова стабильное.
Главу патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус. Состояние священнослужителя стабильное. Смирнов находится в группе риска из-за возраста – ему 69 лет. Кроме этого, в июле 2019 года протоиерей перенёс операцию.
По информации некоторых СМИ, у священника уже диагностировали коронавирус. Официальных комментариев представителей Церкви пока на этот счёт не было. Известно, что Смирнов несколько дней находится под наблюдением врачей.
Священник известен своими резонансными высказываниями. На прошлой неделе в своей проповеди Смирнов заявил, что считает COVID-19 «чрезвычайно полезным явлением». С началом эпидемии эгоизм у людей стал ужиматься, считает протоиерей, а вместо проявления эгоизма люди помогают друг другу, делают добро ближним.