Протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на COVID-19

Протоиерей Дмитрий Смирнов находится в больнице с симптомами коронавируса. Диагноз пока не подтвердился, окружение священника не даёт комментариев. Состояние Смирнова стабильное.

Главу патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус. Состояние священнослужителя стабильное. Смирнов находится в группе риска из-за возраста – ему 69 лет. Кроме этого, в июле 2019 года протоиерей перенёс операцию.

По информации некоторых СМИ, у священника уже диагностировали коронавирус. Официальных комментариев представителей Церкви пока на этот счёт не было. Известно, что Смирнов несколько дней находится под наблюдением врачей.