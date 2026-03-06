Радий Хабиров провел встречу с генерал-лейтенантом Дмитрием Овчаровым

Радий Хабиров встретился с временно исполняющим обязанности командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенантом Дмитрием Овчаровым. Главной темой обсуждения стал вопрос взаимодействия региона с военным командованием по оказанию поддержки участникам и ветеранам СВО.

Дмитрий Овчаров высоко оценил системную работу управленческой команды Башкортостана по обеспечению военнослужащих всем необходимым и поблагодарил за оперативное реагирование. Радий Хабиров поблагодарил генерал-лейтенанта за внимание к республике и отметил, что помощь военнослужащим – важнейшая государственная задача.