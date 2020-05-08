В Уфе в преддверии Дня Победы раздали 20 тысяч георгиевских ленточек

20 тысяч георгиевских лент раздали сегодня в Уфе простым прохожим в преддверии Дня Победы. Традиционная городская акция проходит на улицах. Организаторы определили несколько мест.

Ленточки раздавали у торговых центров, на остановках общественного транспорта, а также в крупных торговых сетях. Георгиевские ленточки раздаются бесплатно. При этом соблюдаются все правила предосторожности.

Волонтеры в медицинских масках и перчатках, они также используют антисептики. По словам организаторов, таким образом они выражают благодарность ветеранам и отдают дань 75-летию победы над фашизмом.