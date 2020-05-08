В Башкирии рассказали об ошибках при ношении маски

Маска выполняет барьерную функцию, задерживает капельки влаги, в которой может содержаться вирус. Уже изучено, что COVID-19 является крупным вирусом, поэтому при наличии на лице маски вирусная нагрузка снижается. Кроме этого, маска защищает от угрозы распространения носителем вируса в окружающую среду. У нас в Российской Федерации уровень бессимптомных форм коронавирусной инфекции составляет более 40-45%. То есть человек может не знать, что он заражен, у него может не быть никаких проявлений вируса (чихание, температура, слабость), но он является носителем инфекции.

Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии