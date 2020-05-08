В Башкирии рассказали об ошибках при ношении маски

С 4 мая в Башкирии введён обязательный масочный режим. Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак рассказала о самых распространённых ошибках при ношении маски. Чтобы точно защититься от распространения коронавируса, стоит соблюдать несколько правил.

Конечно, защитная маска должна быть по размеру и закрывать лицо от носа до подбородка – закрывать только рот бессмысленно. Важно не трогать маску грязными руками, а также брать защитное средство только за тесемочки. Одноразовые маски можно использовать только один раз, а многоразовые – после стирки и обработки утюгом.

Маска выполняет барьерную функцию, задерживает капельки влаги, в которой может содержаться вирус. Уже изучено, что COVID-19 является крупным вирусом, поэтому при наличии на лице маски вирусная нагрузка снижается. Кроме этого, маска защищает от угрозы распространения носителем вируса в окружающую среду. У нас в Российской Федерации уровень бессимптомных форм коронавирусной инфекции составляет более 40-45%. То есть человек может не знать, что он заражен, у него может не быть никаких проявлений вируса (чихание, температура, слабость), но он является носителем инфекции.

Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии 

Анна Казак отметила, что любую (и одноразовую, и многоразовую) маску стоит снять, если она увлажнилась. Также нельзя носить маски больше 2-3 часов, а если одноразовую маску снять через 15 минут, то надевать её больше нельзя. Обязательно нужно соблюдать и другие меры предосторожности: мытьё рук, обработка антисептиком, дезинфекция поверхностей и гаджетов, ношение перчаток, социальное дистанцирование и проветривание помещений.

Фото: Интернет. 