В Башкирии рассказали об ошибках при ношении маски

С 4 мая в Башкирии введён обязательный масочный режим. Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак рассказала о самых распространённых ошибках при ношении маски. Чтобы точно защититься от распространения коронавируса, стоит соблюдать несколько правил.
Конечно, защитная маска должна быть по размеру и закрывать лицо от носа до подбородка – закрывать только рот бессмысленно. Важно не трогать маску грязными руками, а также брать защитное средство только за тесемочки. Одноразовые маски можно использовать только один раз, а многоразовые – после стирки и обработки утюгом.
Анна Казак отметила, что любую (и одноразовую, и многоразовую) маску стоит снять, если она увлажнилась. Также нельзя носить маски больше 2-3 часов, а если одноразовую маску снять через 15 минут, то надевать её больше нельзя. Обязательно нужно соблюдать и другие меры предосторожности: мытьё рук, обработка антисептиком, дезинфекция поверхностей и гаджетов, ношение перчаток, социальное дистанцирование и проветривание помещений.
Фото: Интернет.