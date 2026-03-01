Туристы из Башкирии рассказали об обстановке в ОАЭ

США и Израиль атаковали Иран, который ответил встречным огнем. Жертвы исчисляются сотнями. Погиб в том числе и верховный лидер Исламской республики – аятолла Али Хаменеи. Под ракетные удары попали не только военные, но и мирные объекты, в том числе на популярных туристических направлениях, таких как Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас там сезон низких цен на путевки, среди отдыхающих много россиян и, конечно, уроженцев Башкортостана.

Мы покупали круиз на лайнере, мы никуда не отправились. Мы должны были уже плыть, но капитан сообщил, что мы никуда не будем отплывать, мы остаемся в порту до улучшения ситуации. Верхняя палуба закрыта, организаторы берут на себя ответственность, поэтому мы находимся внутри корабля.

Арабские эмираты – не только популярный туристический курорт, но и крупный транспортный хаб. Через него, например, проходят многие транзитные рейсы по другим направлениям. Авиавылеты были отменены. Впрочем, всех застрявших туристов обеспечили питанием и кровом. По словам экспертов туриндустрии, вернуться есть возможность в частности через Оман, до которого можно доехать на автобусе. При этом тем, у кого поездка в Эмираты еще впереди, советуют не спешить с отменой либо хорошо взвесить все риски.