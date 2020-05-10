Стали известны сроки открытия магазинов одежды в России

Магазины одежды и обуви в России откроются не раньше конца мая-начала июня. Об этом рассказала порталу стопкоронавирус.рф глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, глава каждого субъекта страны лично будет принимать решение о дате открытия таких магазинов, опираясь на эпидобстановку в регионе.
Татьяна Руженцова отметила, что торговые точки начнут открываться уже на первом этапе снятия ограничений, связанных из-за пандемии коронавируса. Она добавила, что к магазинам одежды будут предъявляться санитарные требования. Например, площадь не должна превышать более 400 кв.м., а дирекция бутиков обязана обеспечить социальную дистанцию между посетителями и продавцами.
Помимо этого, должны открыться салоны красоты, ателье, организации, которые оказывают бытовые услуги, а также непродовольственные магазины.
На первом этапе власти также могут разрешить прогулки родителям с детьми, но при условии соблюдения максимальной дистанции от других детей и взрослых.
Второй этап подразумевает возобновление работы детских садов. Школы и вузы продолжат работу лишь на третьем этапе снятия ограничений так же, как и театры, музеи, бассейны, спортзалы. Реженцова предположила, что гастроли, которые артисты запланировали на лето, скорее всего будут перенесены.