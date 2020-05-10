Стали известны сроки открытия магазинов одежды в России

Второй этап подразумевает возобновление работы детских садов. Школы и вузы продолжат работу лишь на третьем этапе снятия ограничений так же, как и театры, музеи, бассейны, спортзалы. Реженцова предположила, что гастроли, которые артисты запланировали на лето, скорее всего будут перенесены.